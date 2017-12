Alis Christmas Gala, il circo moderno a Milano dal 23 dicembre

Milano (askanews) - La storia di Alice, una ragazza che attraversa lo specchio alla ricerca dei sogni in un percorso che la porterà all'età adulta, è il filo conduttore di "Alis Christmas Gala", lo spettacolo in scena dal 23 al 31 dicembre al Teatro della Luna di Milano, lo show di Le Cirque World s Top Performers con i migliori artisti dal Cirque du Soleil e del mondo del Nouveau Cirque. Onofrio Colucci è direttore artistico e maestro cerimoniere, l'unico a rivolgersi al pubblico durante uno show di due ore che raccoglie 16 numeri di 28 artisti tra acrobati, giocolieri, equilibristi e anche musicisti da vari Paesi, Italia compresa.

"Da nominare c'è Yves Decoste si esibisce con Delphine Cezard, ha fatto il primo spettacolo nel 1984 del Cirque du soleil, abbiamo Viktor Kee, riconosciuto a livello mondiale come numero 1 della giocoleria, un artista totale a cui il termine sta stretto, Anatoliy Zalesvskyy con un numero splendido di equilibrismo conosciuto come 'The white act', punto di riferimento mondiale per l'equilibrismo.

Tra i protagonisti, nel ruolo di Alis, c'è Asia Tromler, artista di 19 anni che ha iniziato a 6 a fare circo, studiando a Montecarlo e in Canada.

"Nel circo moderno l'importante è portare le nostre emotività ed esperienze di vita sul palco regalandole al pubblico. Io faccio tessuti aerei, sono quella che si arrampica sulle tende. È un attrezzo che mi entusiasmo perchè non ha mai fine e mi permette di creare liberamente".

In scena la musica dal vivo è firmata da Rose Winebrenner, Zaia del Cirque du Soleil, cantante, polistrumentista, compositrice e artista visiva, mentre Guilhem Desq suona la ghironda, uno strumento medievale.

"Per chi ha già conoscenza del circo soprattutto nella versione contemporanea è un'occasione imperdibile per vedere tutti insieme questi grandi nomi, che è difficile, per chi non è avvezzo e pensa ancora che sia odore di popcorn e di cacca di elefanti o clown che spruzzano acqua dagli occhiali venire a vederci è il modo migliore per appassionarsi a quest'arte in continua evoluzione".

Al Teatro della Luna il debutto del 23 dicembre è sold out, doppio show il 31 dicembre, alle 18 e alle 21.45.