Gb, incendio a zoo di Londra, si teme per la vita degli animali

Londra (askanews) - Più di 70 pompieri sono stati mobilitati questa mattina per combattere un incendio allo zoo di Londra. Si teme per la sorte degli animali chiusi nelle gabbie. L'incendio è scoppiato in un bar e un negozio nel complesso dello zoo che sono stati quasi distrutti dalle fiamme. Secondo le prime informazioni, alcuni animali sono rimasti intossicati dal fumo.