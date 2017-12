Giappone in festa: l'imperatore compie 84 anni

Tokyo (askanews) - Una grande folla si è riunita a Tokyo per festeggiare l'84esimo compleanno dell'imperatore Akihito. L'anziano monarca ha dedicato ai suoi sudditi la festa impegnandosi ad adempiere ai suoi doveri fino all'ultimo giorno prima dell'abdicazione il 30 aprile 2019.

"In questa giornata di sole, sono molte grato degli auguri per il mio compleanno" ha detto Akihito rivolgendo al suo popolo i migliori auguri per il nuovo anno e le condoglianze alle popolazioni colpite dal terremoto e dal tifone.

L'imperatore del Giappone, si prepara a "passare il timone fino alla prossima era" ma intanto ha ancora un programma fitto di appuntamenti ufficiali. Attorno a lui tutta la famiglia imperiale.