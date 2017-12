Manovra, via libera definitivo del Senato con 140 sì

Roma (askanews) - Via libera definitivo del Senato in terza lettura alla manovra per il 2018. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il ddl bilancio sarà legge dello Stato. I voti favorevoli sono stati 140 e i contrari 94.

Il presidente del Senato Grasso ha colto l'occasione per ringraziare i vicepresidenti, i senatori, i senatori a vita e tutto il personale di Palazzo Madama prima dello scioglimento delle camere per la fine della legislatura.