Leonardo: 2 milioni di ore di volo per gli elicotteri Aw139

Roma (askanews) - La flotta mondiale di elicotteri intermedi bimotore "Made in Italy" Aw-139 ha superato le 2 milioni di ore di volo in cinque continenti, svolgendo un ampia gamma di missioni presso clienti commerciali, militari e governativi.

Lo ha reso noto la divisione elicotteri di Leonardo, precisando che tale risultato è stato raggiunto dopo soli 3 anni dalla milionesima ora di volo "dimostrando impressionanti doti di affidabilità, efficacia operativa, sicurezza ed efficienza manutentiva per diversi compiti".

Sono quasi 900 gli Aw-139 oggi in servizio nel mondo e più di 1000 le unità vendute a oltre 300 clienti in 80 Paesi. In Italia sono operati dalle società di soccorso aereo, da diversi Corpi armati dello Stato e, per le attività di Ricerca e Soccorso, anche dalla Guardia Costiera, dalla Marina militare e dall'Aeronautica militare con la denominazione HH-139 dove la doppia H sta per "Hospital Helicopter".