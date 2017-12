Duetti mozzafiato, Roberto Bolle danza con le ragazze dell'Accademia della Scala

Ha mosso i primi passi all'Accademia della Scala di Milano e ora che è il più grande ballerino al mondo non ha dimenticato quei momenti e nella trasmissione "Roberto Bolle - Danza con me" in onda in prima serata su Rai uno il primo dell'anno ha voluto con se anche le giovanissime allieve dell'Accademia, una delle più prestigiose scuole di danza al mondo.

"Ho scelto di portare le allieve dell'Accademia della Scala perché in loro ho visto e si vede la passione e i sogni che hanno queste ragazze, sono meravigliose. Aprono il programma e vedi subito questi sogni e ho rivisto me stesso. Quando avevo la loro età avevo sogni e aspettative che sono state superate, perchè devo dire mai avrei pensato di trovarmi oggi a creare un mio programma, a idearlo, perchè oltre a ballare sono anche direttore artistico e uno degli autori di questo programma. Mai avrei pensato di trovarmi in questa situazione che mi permette di dare una grande possibilità alla danza in uno spazio così importante e prestigioso come una prima serata il primo dell'anno su Rai 1. Una opportunità unica e incredibile la danza ha in Italia e che qui e non resto del mondo ha mai avuto, sono felice sono onorato e grato alla rete per questa opportunità".

Roberto Bolle si prepara a stupire il pubblico con una serie di duetti mozzafiato e inaspettati ma soprattutto con tanta ironia e passione perchè come ama ripetere la danza è vita.