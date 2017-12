Bloomberg Billionaires Index: Jeff bezos più ricco di Bill Gates

New York (askanews) - Jeff Bezos, il fondatore e Ceo di Amazon, è l'uomo più ricco del pianeta, anche più del cofondatore di Microsoft, Bill Gates. È quanto ha stabilito il Bloomberg Billionaires Index, il paniere creato nel 2012 che monitora lo stato dei re Mida del mondo. Grazie a un incremento di 34,2 miliardi di dollari, il patrimonio di Bezos è stimato in circa 100 miliardi di dollari. Il merito va anche alla performance del titolo Amazon in borsa, di cui Bezos possiede un'ampia quota: da inizio anno le azioni del colosso del commercio elettronico hanno guadagnato il 50% circa superando i mille dollari l'una.

Completano la top 5: Warren Buffett, Amancio Ortega e Mark Zuckerberg, rispettivamente a capo Berkshire Hathaway, Zara e Facebook.

Bisogna socrrere fino al 31esimo posto pert trovare il primo italiano, Mr. Nutella, Giovanni Ferrero con un patrimonio di 24,4 miliardi di dollari. Solo 177esimo, invece, Silvio Berlusconi con "soli" 8,49 miliardi di dollari (diminuito di 12,6 miliardi).

A livello geografico, sono i miliardari della Cina ad avere guadagnato di più. Secondo Bloomberg, in ogni caso, i paperoni del mondo sono diventati ancora più ricchi nel 2017, di ben mille miliardi di dollari ossia quattro volte di più rispetto all'aumento del loro patrimonio registrato alla fine del 2016.

Stando all'indice, le 500 persone più ricche hanno visto balzare avanti il loro patrimonio del 23% nel corso degli ultimi 12 mesi. Al 26 dicembre quei 500 individui controllavano 5.300 miliardi di dollari di patrimonio contro i 4.400 miliardi del 2016.