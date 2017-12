Gentiloni: "L'Italia si è rimessa in moto. Continueremo a governare"

"Questa legislatura è stata a mio avviso fruttuosa. Capita che le cose nate un po' strane si rivelino nel corso del tempo fruttuose". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di fine anno. "La verità è che l'Italia si è rimessa in moto dopo la più grave crisi del dopoguerra" dichiara il premier che traccia un bilancio della legislatura. "Il governo non tira remi in barca, governerà. Ora ci affidiamo a Mattarella, grazie per il ruolo garante. Naturalmente - ha aggiunto - oltre a svolgere il mio ruolo fondamentale di presidente del Consiglio sia pure in un contesto di campagna elettorale e di camere sciolte, darò il mio contributo alla campagna elettorale del Pd".

"Sul piano economico abbiamo messo un punto fermo con la manovra, ma resta ancora molto da fare - ammette Gentiloni - Non era facile accompagnare la crescita rispettando le regole e non aumentando le tasse. È stata una sfida complicata. La crescita ha preso un buon ritmo, un anno fa la previsione era metà di quella che si sta realizzando. Siamo indietro rispetto alla media dell'Eurozona ma il fanalino di coda non siamo più noi. Se lo cercate cercatelo da un'altra parte". "Sembra facile a dirlo - ha affermato Gentiloni - ma visto anche i presupposti e le sfide complicate, la crescita ha preso un buon ritmo. Siamo indietro non c'è dubbio, ma la distanza tra media eurozona e il tasso di crescita dell'Italia sono più che dimezzati negli ultimi 5 anni. Saranno pignolerie ma sono il segno di un meccanismo che si è messo in moto", ha aggiunto il presidente del Consiglio.