Non è (solo) un divertimento ma una vera e propria tecnica per muoversi nel traffico senza perdere d'occhio il proprio obiettivo; il 38enne poliziotto Ranjeet Singh ha fatto del Moonwalk, il popolare passo di danza inventato da Michael Jackson, una tattica che gli consente di sgusciare come un ballerino nel caos di auto e motocicli nella città indiana di Indore, nello Stato del Madhya Pradesh.

"Sono un fan di Michael Jackson da quando avevo 12 anni - ha ammesso l'agente - e così ho deciso di copiare il suo Moonwalk per dirigere il traffico". Stare ore tra autoveicoli, rumori e inquinamento è faticoso, ma con questa tecnica Ranjeet trova il tempo di divertirsi e anche gli automobilisti sembrano apprezzare.