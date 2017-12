Moda 2017: è logo-mania, i marchi a vista tornati in auge

Milano (askanews) - Difficile non vederli, i marchi a vista ormai campeggiano su qualsiasi capo d'abbigliamento e accessorio. La logo-mania è tornata più prepotente che mai, tanto da diventare uno dei codici visivi e di comunicazione più forti e riconoscibili del 2017, imponendosi come vera tendenza.

La moda, soprattutto il pret-a-porter, è sempre più "firmata" con loghi e cifre a caratteri cubitali in bella mostra su borse, scarpe ma anche bijoux e sciarpe. Le fashion addicted vogliono sfoggiare outfit brandizzati e riconoscibili dalla testa ai piedi.

Non si tratta di voglia di uniformarsi al gruppo come fu negli anni '80 ma di distinguersi, i loghi infatti servono per ostentare l'appartenza a una elite di privilegiati che possono permettersi capi unici, brandizzati e molto costosi. Essere trendy è un lusso, nonostante i molteplici casi di confraffazione che si vedono in giro per le strade.