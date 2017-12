Tel Aviv, torre record di mattoncini Lego: è alta 36 metri

Tel Aviv (askanews) - Dipendenti comunali e volontari di Tel Aviv hanno costruito una torre di mattoncini lego alta 36 metri, con l'obiettivo di conquistare un nuovo record del mondo.

Il co-fondatore di Young Engineers, che ha ideato la torre, Yaniv Zacarovich:

"Ci sono state diverse sfide tecniche in questo progetto, a cominciare dalla ricerca di oltre mezzo milione di mattoncini; e poi come sollevare più di una tonnellata di mattoncini di plastica (per ogni blocco) su questa torre; e come spostare questi blocchi da circa 20 centri a Tel Aviv, dove erano stati costruiti, fino a Piazza Rabin, senza danneggiarli dopo che i bambini e i residenti li avevano assemblati".

"La pianificazione del progetto ha richiesto molto tempo, ma per la costruzione tecnica ci sono volute due settimane, il tempo che i blocchi raggiungessero la piazza e per tirare su la torre ci stiamo impiegando un giorno", ha aggiunto.

Una torre che ha un messaggio speciale. L'insegnante di un asilo nido, Ben Klinger, co-ideatore del progetto:

"Il messaggio più importante di questa torre è l'unità di tutti noi. Religiosi, laici, arabi, ebrei, gay, etero, fanno tutti parte di questa torre, hanno tutti messo un mattoncino su questa torre, e insieme abbiamo fatto qualcosa che la gente pensava fosse impossibile".