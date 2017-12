Usa, bufera di neve seppellisce Erie: i video dei residenti

Erie, Pennsylvania (askanews) - Una spessa coltre di neve ricopre Erie, in Pennsylvania. I sogni di un bianco Natale si sono trasformati in un incubo nella città nord-occidentale americana, dove sono caduti 1,5 metri di neve in appena 48 ore, obbligando le autorità a dichiarare lo stato di emergenza. Dopo la bufera, i residenti hanno postato sui social media immagini mozzafiato anche del Lago Erie, uno dei Grandi Laghi del Nord America.