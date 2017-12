Attacco alla chiesa in Egitto, video della sparatoria e cattura

Roma, (askanews) - Un video postato sui social media mostra i momenti drammatici dell'attacco a una chiesa copta a sud della capitale egiziana, il Cairo, costato la vita a 10 persone, tra cui uno dei due terroristi.

Nel filmato, girato dalla finestra di una casa, si vede il killer in mezzo alla strada sparare all'impazzata, prima di essere colpito ad una gamba. L'assalitore, un egiziano di 33 anni, pur accasciatosi a terra continua a sparare fino a quando non viene colpito per la seconda volta.

Pochi istanti dopo, si vede un uomo correre e avventarsi sul killer, immobilizzandolo. A questo punto appaiano dal nulla decine di persone, che corrono verso il terrorista per dare man forte al primo uomo che stava lottando con il terrorista a terra.