California, al via vendita libera di marijuana: una rivoluzione

Desert Hot Springs, (askanews) - Grande successo in California per la vendita libera della marijuana a scopo ricreativo, legale dal primo gennaio 2018. Lo Stato dell'ovest diventa il più grande mercato legale della cannabis dopo essere stato pioniere della vendita della sostanza a scopo terapeutico fin dal 1996. Ottimi affari per esempio da Green Pearl Organics, negozio di Desert Hot Springs. Nicole Salisbury è la proprietaria.

"Per la prima volta mi sento tranquilla dicendo quello che faccio per vivere. Fino a sei mesi fa non osavo dire alla gente che ho un negozio di marijuana. Anche adesso qualche volta sento che c'è uno stigma sociale".

Per comprare la cannabis bisogna presentare un documento ed avere almeno 21 anni. E i clienti fanno la fila. Leslie Prince è una giovane insegnante di yoga: "E' fantastico. Abbiamo chiamato due giorni fa chiedendo se la vendevano e ci hanno spiegato che hanno le licenze".

Il principio attivo della cannabis funziona come antidolorifico utile nelle malattie infiammatorie di vario tipo e contro la nausea per esempio nei casi di chemioterapia, ma anche come equilibratore ormonale per le donne in menopausa. Molti clienti sono felicissimi di non dover passare davanti a un medico per comprare quello che considerano in pratica un medicinale da banco.

Otto stati americani, fra cui anche il Colorado e lo Stato di Washington, oltre alla capitale DC, hanno già legalizzato la droga leggera che resta però illegale a livello federale. E i clienti californiani sperano che le cose cambino: "Secondo me se si vende l'alcol si può vendere anche la marijuana. Non dico che si deve legalizzare tutto ma questa è una cosa che la gente consuma da tantissimo tempo" dice un uomo. E una ragazza aggiunge "Prima o poi speriamo che diventi legale in tutti gli Stati Uniti. Lo scopo ultimo è quello".