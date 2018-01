I pazzi dell'anno nuovo: anche a Dunkerque tuffo in mare

Dunkerque, 2 gen. (askanews) - I bagni freddi di inizio anno spopolano anche in Francia; erano circa seicento sulle spiagge di Dunkerque e, come ogni primo gennaio da vent'anni, si sono lanciati in maschera nel mare gelido - con tanto di zuppa calda per confortarsi e certificato di bagno augurale. "Fantastico, super, anche troppo calda" sono i commenti.