Iran, manifestazioni a favore del regime in diverse città

Teheran, 3 gen. (askanews) - Per il secondo giorno di seguito, decine di migliaia di persone in Iran sono scese in strada in diverse città per manifestare a favore del regime; nelle immagini vediamo i cortei di Ahvaz nel sud est del paese e ad Abadan. I manifestanti agitavano cartelli e striscioni contro i "disordini" che nei giorni precedenti hanno contestato il regime degli ayatollah, e scandivano slogan di sostegno ad Ali Khamenei, guida suprema del paese, ma anche "morte all'America", "morte a Israele".

Manifestazioni naturalmente trasmesse in diretta dalla tv iraniana anche dalle città di Ilam, Gorgan e Kermanesh. L'Iran è stato teatro negli ultimi giorni di manifestazioni contro la crisi economica e contro la corruzione del potere. Le proteste iniziate nella città settentrionale di Machhad il 28 dicembre hanno portato a circa 450 arresti e avrebbero ucciso almeno 23 persone.

Il 2 gennaio, l'ayatollah Khamenei ha tenuto un discorso pubblico intervenendo per la prima volta dall'inizio dei disordini e condannando le ingerenze estere che fomenterebbero le proteste, ha detto, con denaro, armi e servizi segreti.