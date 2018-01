La diplomazia delle Olimpiadi: telefonata fra Nord e Sud Corea

Seoul, (askanews) - Corea del Nord e Corea del Sud hanno tenuto il loro primo contatto telefonico in quasi due anni, dopo la decisione di Pyongyang di aprire al dialogo con Seoul.

Una svolta che si deve anche allo sport: nel suo discorso di capodanno, il leader nordcoreano Kim Jong Un aveva aperto alla possibilità di partecipazione di atleti nordcoreani alle Olimpiadi invernali che si svolgeranno in Sudcorea. In risposta, Seoul ha proposto un incontro per il prossimo 9 gennaio al fine di discutere di tale partecipazione e "di altre questioni di reciproco interesse, in modo da migliorare le relazioni intercoreane".

Il ministero sudcoreano per l'Unificazione ha confermato che la telefonata ha avuto una durata di venti minuti. Si tratta di un forte segnale di ammorbidimento dopo mesi di alta tensione dovuta ai test missilistici del programma nucleare nordcoreano.

Le tensioni restano alte però con gli Stati Uniti; nel suo discorso di Capodanno il leader del paese comunista aveva sfidato Washington dicendo di avere un "bottone nucleare" pronto sulla scrivania.

La risposta del presidente statunitense è arrivata via tweet: Trump ha spiegato di avere un bottone più grosso e più potente di quello di Pyongyang.

La ripresa dei rapporti fra Nord e Sud è comunque un passo importante. Kim Jong Un ha accolto favorevolmente la risposta di Seoul alle sue aperture, ha fatto sapere Ri Son-gwon, capo dell'organo nordcoreano per le relazioni fra i due paesi.

Il Nord comunista e il sud industrializzato sono divisi da una zona demilitarizzata fin dalla guerra di Corea, ovvero dal 1953.

La comunicazione trasfrontaliera in concreto è una linea telefonica nel villaggio di Panmunjom. Era rimasta operativa, controllata due volte al giorno, fino al febbraio 2016, quando il Nord la interruppe per una disputa sul complesso industriale di Kaesong.