Venezia, rubati dei gioielli della mostra sui tesori dell'India

Venezia (askanews) - Palazzo Ducale a Venezia, oltre che il simbolo della città, è anche un luogo carico di storia e misteri. Ora se ne aggiunge uno nuovo: è stato infatti messo a segno un furto di gioielli, nell'ultimo giorno di apertura della grande mostra dedicata ai "Tesori dei Moghul e dei maharaja", basata sulla prestigiosa collezione Al Thani. I ladri, due secondo le ricostruzioni, hanno fatto scattare l'allarme, ma sono comunque riusciti a scappare portandosi via un paio di orecchini e una spilla per un valore totale che si aggirerebbe sui 30mila euro. Sul posto sono intervenuti la squadra mobile e la polizia locale. Sono inoltre in corso indagini per tentare di scoprire, dall'esame della videosorveglianza, l'identità dei responsabili.