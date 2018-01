Ensemble assortiti cane-padrone, la moda di Temellini a Milano

Milano, (askanews) - Moda di lusso per cani: è quella milanese di Giovanna Temellini, creatrice per tante case di moda e dallo scorso febbraio autrice di prototipi in cashmir e lane pregiate per cani.

Così nascono gli ensemble cane-padrone: cappottini assortiti al paltò della proprietaria e un atelier tutto su misura per cani, "Temellini Dog à Porter". Ma per Temellini la passione è prima di tutto per i suoi due afgani, Ulisse e Anubi.