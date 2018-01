Cervinia invasa dalla neve riprende i contatti con il mondo

Cervinia, (askanews) - Le immagini di Cervinia dopo la nevicata abbondante che ha isolato la località valdostana per tutta la giornata del 4 gennaio, con almeno diecimila turisti bloccati. Ora Cervinia riprende i contatti con il mondo. Dopo la chiusura per il pericolo di slavine, la Commissione Valanghe del comune di Valtournenche ha deciso la riapertura della strada regionale 46.

Permane però il rischio valanghe in Val d'Aosta mentre nel resto del nord Italia il cielo è nuvoloso ma per lo più asciutto. Dal sei gennaio per l'Epifania tornerà invece il maltempo, con piogge soprattutto nel nordovest e la neve sopra i 1200 metri.