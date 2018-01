Erdogan a Parigi da Macron per una visita contestata: l'arrivo

Parigi, (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan arriva a Parigi all'Eliseo per una contestata visita dal presidente francese Emmanuel Macron. Erdogan spera di riannodare i rapporti con l'Ue.

La visita in Francia è la più importante del capo di Stato turco in un paese dell'Unione europea, dopo il fallito colpo di stato del luglio 2016 e la dura repressione che ne è conseguita. Erdogan è stato accolto da Macron all'Eliseo a metà giornata per un colloquio che sarà seguito da un pranzo di lavoro.