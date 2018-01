Il "cinghiale di Giava" non è estinto, avvistato in Indonesia

Giava, (askanews) - Sono immagini rarissime di un cinghiale di Giava, o cinghiale dalle verruche, anche definito affettuosamente "il suino più brutto del mondo". Una specie che viene ritenuta quasi estinta e di cui i ricercatori dello zoo di Chester in Inghilterra hanno trovato tracce nelle foreste dell'isola di Giava dopo aver studiato varie zone con telecamere attivate dal movimento; solo in tre casi sono riusciti ad avvistare il suino .

La missione dei ricercatori ora è proteggere l'habitat di questo animale, i cui esemplari maschi hanno le tipiche tre verruche sul muso. Le foreste di Giava in Indonesia sono sottoposte a una crescente pressione dovuta alla deforestazione sempre più intensa e ad altri danni provocati dall'uomo. Non solo, il cinghiale di Giava che si nutre di semi e piante facili da trovare nei campi coltivati, viene cacciato dagli agricoltori come i suoi simili europei.