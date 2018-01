Carlo Verdone e le esilaranti vacanze di Furio e famiglia

Milano, 8 gen. (askanews) - Carlo Verdone, ospite domenica sera di Che Tempo che Fa il programma di Fabio Fazio in onda su Rai1 in prima serata - sollecitato da Fazio improvvisa il racconto delle vacanze di Natale appena trascorse nei panni di Furio Zoccano, una delle maschere più amate dell'attore romano, apparso per la prima volta nel film cult del 1981 "Bianco Rosso e Verdone". Il risultato è esilarante. Non manca un ricordo anche di Magda, la moglie disperata di Furio.

Carlo Verdone ha poi presentato il suo film - in uscita nelle sale l'11 gennaio - "Benedetta Follia" al fianco di Ilenia Pastorelli, la giovane coprotagonista della pellicola. Le immagini di Raiplay.