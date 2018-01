Golden Globe, red carpet in nero contro le violenze sulle donne

Un red carpet in total black. Hollywood travolta dall'ondata nera delle donne per protestare contro le molestie sessuali. E così non solo la sfilata per entrare al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills per la 75esima edizione dei riconoscimenti assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association ma la quasi totalità dei discorsi dal palco è stata contrassegnata dallo scandalo che sta travolgendo la mecca del cinema. Per tutti in nero, donne, uomini con smoking, camicia e fazzoletto in tinta, per dire basta alle molestie.