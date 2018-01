Usain Bolt: a marzo un torneo di calcio con il Borussia Dortmund

Roma, (askanews) - Dalle piste dei campi di atletica, al verde prato di calcio. Il passo è breve per l'uomo più veloce del mondo. La leggenda giamaicana, Usain Bolt, spera che il suo sogno di diventare giocatore di calcio diventi presto realtà. Una seconda vita sportiva, insomma, per il velocista plurimedagliato olimpico che a marzo disputerà un torneo amichevole con il Borussia Dortmund.

Una prova che "determinerà che cosa posso fare, da che parte sto andando. Se dicono che sono bravo, e che ho bisogno di un po' di allenamento, lo farò", ha spiegato il giamaicano otto volte oro ai Giochi al Sunday Express.

"Sono nervoso - ha ammesso - e di solito non lo sono ma qui è diverso, questo è calcio. Ci vorrà del tempo per adattarsi, ma una volta che giocherò qualche partita mi ci abituerò. Quando ho iniziato nell'atletica sono stato nervoso per un po' fino a quando non ho iniziato ad abituarmi alla folla, alla gente e a tutti quelli intorno".

Il sogno di Bolt resta uno: essere ingaggiato dalla sua squadra del cuore, il Manchester United.