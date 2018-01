In Australia il primo sì di una coppia gay con bacio a mezzanotte

Roma, (askanews) - Fuochi d'artificio, un romantico bacio dopo la mezzanotte, un traguardo storico nel campo dei diritti civili per l'Australia. Si tratta del matrimonio tra i due atleti Luke Sullivan e Craig Burns, uno tra i primi matrimoni omosessuali celebrati nel Paese subito dopo l'approvazione delle unioni tra persone dello stesso sesso.

La storica riforma ha ricevuto il via libera reale lo scorso 8 dicembre, dopo una strada iniziata con il voto postale a settembre e il via libera del Parlamento a dicembre, ma le molte coppie in fila per dire "sì" hanno dovuto aspettare un mese dall'assenso per scambiarsi le promesse matrimoniali.

Le unioni tra persone dello stesso sesso sono adesso riconosciute in più di 20 Paesi in tutto il mondo, 16 dei quali in Europa.