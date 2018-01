Torna #Maipiùbullismo, su Rai2 il social coaching tv sul bullismo

Roma, (askanews) - Va in onda dal 10 gennaio, per quattro puntate, su Rai2, la seconda stagione di #Maipiùbullismo, il primo social coaching televisivo (realizzato dalla società Verve Media Company, in collaborazione con Rai e il Miur) per sensibilizzare su un fenomeno che non riguarda solo i ragazzi che ne sono vittime, ma anche le famiglie, la scuola e l'intera comunità.

Il conduttore Pablo Trincia darà voce ai ragazzi vittime di bullismo, parlerà con i genitori e dirigenti scolastici:

"Il mio ruolo è quello di coach, sono una sorta di fratello maggiore che parla con i ragazzi, che ha il vantaggio di non essere né un genitore né un insegnante, ma una figura esterna, che può parlare con i ragazzi come 'esterno', può cercare di insegnargli qualcosa che magari non vogliono sentire. Mi inserisco come una figura esterna che cerca di mettere pace dove si è persa".