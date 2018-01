Vatican News supera 4 milioni di utenti sui social

Roma, (askanews) - Una community che supera 4 milioni di utenti tra Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. È anche questo un ulteriore esito della riorganizzazione dei canali social della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede unificati sotto il logo Vatican News lanciato nelle settimane scorse. In particolare il varo di una Global Page su Facebook ha consentito di aggregare oltre 3 milioni di follower, i quali hanno la possibilità di consultare le pagine delle sei lingue attualmente disponibili (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese).

Mons. Dario Edoardo Viganò, Prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, ha dichiarato: "La riforma del sistema comunicativo della Santa Sede è partita, con risultati molto positivi, grazie anche al lavoro professionale di giornalisti e di tecnici. Abbiamo oggi superato i 4 milioni di followers sui social network e questo è importante perché dice una presenza non solo sui canali tradizionali nei luoghi dove i ragazzi, gli uomini e le donne passano molto tempo. Ma anche una presenza missionaria, di annuncio, perché per noi la riforma è usare la tecnologia ma anche definire delle relazioni".