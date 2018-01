Al Ces gli smartphone Sony Xperia X2A pensati per i selfie

Las Vegas (askanews) - Pensati per creare e condividere immagini, che siano foto o video, oltre che per scattare selfie: sono nati con questa funzione i nuovi smartphone della linea Xperia di Sony presentati al Ces 2018 a Las Vegas. Yosuke Someya è senior manager UX product planning di Sony mobile communications.

"XA2 ha uno schermo full HD da 6 pollici e ha un sensore di immagine dedicato in modo da gestire ogni situazione di luce e sfruttare le due fotocamere frontali da 16 e 8 megapixel con super grandangolo da 120 gradi passando dall'una all'altra a seconda della situazione. C'è anche la camera posteriore da 23 megapixel, che può registrare video in 4k e ha sensibilità Iso 12800 per scatti nitidi anche con poca luce. Xperia XA2 Ultra è una versione più compatta con schermo 5.2 pollici Full HD e la stessa camera posteriore da 23 megapixel, mentre davanti ha solo quella da 8 megapixel. Il modello di fascia più bassa è L2 con schermo da 5.5 pollici fotocamera frontale da 8 megapixel sempre con super grandangolo mentre quella posteriore principale è da 13 MP".

L'idea alla base della strategia super mid range di Sony è quella di portare tecnologie d'avanguardia anche nella fascia di mercato media, non solo in quella alta, per renderle più accessibili.

"La registrazione in 4K finora era disponibile solo per la fascia di prezzo top premium ma guardando la quantità di video che le persone girano, ad esempio postandole su Facebook, volevamo sviluppare e diffondere la migliore esperienza in materia per raggiungere più utenti nel mondo".

Il modello L2 arriva sul mercato a fine gennaio e gli altri due a febbraio.

"Quello che fa la differenza rispetto ai concorrenti nel gestire le immagini è che noi abbiamo una divisione dedicata alle camere e cerchiamo di usare le tecnologie più innovative e i sensori di immagine che potenzino video e foto, offrirle nella fascia media di prezzo è la nostra forza".

Sony ha anche potenziato il processore, montando nella serie Xperia XA2 un Qualcomm Sbapdragon 630 mobile platform per supportare anche i video a 4k e ha migliorato la durata delle batterie.