Maltempo, riaperta la strada tra Sestriere Colle e Borgata

Sestriere (askanews) - È stata necessaria un'intera giornata di lavoro di uomini e mezzi del Servizio Viabilità della Città Metropolitana di Torino per la riapertura del tratto tra Sestriere Colle e Sestriere Borgata della Strada Provinciale 23 del Sestriere, che dalla sera di martedì è nuovamente transitabile, mettendo così fine all'isolamento di Borgata. Il tratto della Provinciale 23 che va da Cesana a Sestriere Colle era stato riaperto nella mattinata, a seguito dello sgombero della neve e delle verifiche sulla transitabilità in sicurezza. Sussiste però il pericolo di distacco di slavine e il rischio valange è 4 su una scala di 5. Le nuove precipitazioni in arrivo potrebbero provocare nuovi problemi