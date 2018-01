Pitti Uomo, Add: piumini voluminosi, più gonfi e sportivi

Firenze, (askanews) - "E' la prima volta che ci presentiamo al padiglione centrale portando l'uomo e soltanto l'uomo. Add nasce nel 1999, specializzato nel piumino, e vogliamo affrontare l'uomo separatamente rispetto alla donna. Quest'anno abbiamo lavorato molto sul volume, ci sembra ci sia il ritorno del piumino di una volta, di quello con il piumino gonfio, di quello voluminoso e sportivo e lo presentiamo in diverse colorazioni e prodotti". Maurizio Cittone, amministratore delegato di Add, illustra le novità in occasione di Pitti Uomo a Firenze.

"E' vero che da un po' di anni il primo colore è il nero, sembra quasi un paradosso ma i realtà è così e abbiamo presentato un nero molto lucido, in modo da far apparire colorato anche quello che colorato non è. E poi ci sono colori che proponiamo per questa stagione: giallo senape, ci sono dei verdi, oltre ai tradizionali".