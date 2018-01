Tennis, Djokovic riparte dall'Australia: gomito sembra a posto

Kooyong, (askanews) - Novak Djokovic è tornato dopo mesi di pausa a causa di un insistente dolore al gomito destro. L'ex numero uno mondiale ha dichiarato di stare molto bene dopo avere battuto il numero cinque del mondo Dominic Thiem al torneo di esibizione Kooyong Classic a Melbourne, che precede di una settimana gli Australia Open.

"Sono felice di essere tornato ed è molto bello ricominciare in un paese, in una città, dove ho dei bellissimi ricordi", commenta.

Sul gomito che lo ha obbligato a uno stop di sei mesi, Djokovic dice:

"Non voglio essere troppo sicuro e ovviamente sono molto, molto felice per come è andata oggi. Non voglio dire che (il gomito) sia al 100%. Lo dirò quando inizierò il torneo e quando sentirò che è veramente al 100%".

"Fortunatamente sono qui e spero che nei prossimi 4 o 5 cinque giorni tutto vada bene e io sia pronto per gli Australia Open", conclude.