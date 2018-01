Il presidente della Samp: "Andate a votare, il resto è noia"

Roma (askanews) - "Certo che vado a votare: penso che tutti gli italiani dovrebbero andare a votare perché è l'unica espressione che ci permette di dire la nostra. Il resto è noia". Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, spunta a sopresa alla conferenza stampa della presentazione del simbolo di Noi con l'Italia e risponde alle domande dei giornalisti. "Ho molti amici qua dentro - spiega - stimo delle persone al di là della politica. C'è Pino Galati, siamo amici, sono venuto un attimo a trovare lui perché dobbiamo andare a vedere una partita in Spagna".

A chi gli domanda se gli piace la nuova formazione politica del centrodestra dice: "L'Italia mi piace, sono un italiano vero, come il cantante" ma nessuna candidatura: "Lavoro e penso al calcio, al cinema, alla cultura". Il ritorno di Berlusconi? "Berlusconi è un grande, è una bella rivincita per lui. Io non sono un politico". E assalito da telecamere e fotografi chiude: "Me ne posso annà? Me sento prigioniero".