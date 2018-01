Italia al Ces, Momo: lampada di design per la sicurezza in casa

Las Vegas (askanews) - Migliorare la sicurezza e la protezione della casa con un robot in cui l'evoluzione tecnologica incontra il design italiano: con questo obiettivo nasce Momo, la lampada presentata al Ces 2018 da Morpheus, startup che fa parte della missione italiana alla fiera di tecnologia di Las Vegas, con il patrocinio di Ice.

"Abbiamo inserito una camera che ruota a 360 gradi e sulla base della lampada dei sensori per il rilevamento di gas fumi che identificano ogni pericolo per l'abitazione. L'intelligenza artificiale permette di imparare e gestire le abitudini degli utenti, e può riprodurre i comportamenti e l'utilizzo dei vari dispositivi".

Il sistema si integra con la maggior parte dei dispositivi di Smart home in commercio.

"Ruotando la coppa della lampada si può interdire audio e video quindi l'utente è sicuro dei propri dati, nessuno viene trasmesso al cloud senza l'autorizzazione. Quindi controlla sempre i dati e può salvarlo in una memoria interna. Momo ha il riconoscimento facciale e sensori di movimento, può identificare i volti in casa ed è compatibile con vecchi sistemi domotici".

Momo per distinguersi dai giganti concorrenti sul mercato ha puntato su una caratteristica tutta italiana, il design, in modo da poterla inserire in ogni ambiente di casa. Sarà sul mercato di massa entro metà 2018.