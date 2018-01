"Kronos-Il tempo della scelta", talk show pre-elettorale su Rai2

Roma, (askanews) - Un programma di approfondimento politico, per traghettare il pubblico fino alle elezioni politiche, coniugando nuovi linguaggi e punti di vista differenti. Al via il talk "Kronos-Il tempo della scelta", da venerdì 12 gennaio alle 21.20 su Rai2, condotto da Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi.

Giancarlo Loquenzi, ad ogni puntata, affronterà un argomento di stretta attualità; Annalisa Bruchi si cimenterà in un confronto ad armi pari tra due opinion leader di diversa posizione politica, cercherà di svelare tutti i retroscena di un tema saliente nel dibattito elettorale.

Il primo ospite il leader di Forza Italia. Come annuncia Annalisa Bruchi: "Abbiamo Silvio Berusconi, molto spazio ai filmati, il ritorno di un filmato di approfondimento vero e di inchiesta vera".

Giancarlo Loquenzi: "Penso ci sia una passione per la politica ancora viva in questo Paese che vada ricatturata, fatta rinascere. Dobbiamo smettere di ingabbiarla, e di metterla in un angolo. La politica è una cosa importante e può, se vuole, risolvere i problemi dei cittadini".