Macron: l'Italia sull'immigrazione ha fatto un ottimo lavoro

Roma (askanews) - "L'Italia ha fatto un ottimo lavoro" sul fronte dei flussi migratori e la stabilizzazione dell'Africa, un lavoro "a cui rendo omaggio" come alla decisione "del dispiegamento militare italiano in Niger" un passo "importante e coerente". Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron nel corso della conferenza a Palazzo Chigi.

"Esprimo tutto il mio rispetto per il lavoro condotto e la qualità della cooperazione che abbiamo avuto con l'Italia. Dobbiamo avere l'umiltà di riconoscere che il tema delle

migrazioni non è alle spalle. Parliamo di donne e uomini che continuano a morire sulle rotte del Mediterraneo. Di fronte a queste sfide dobbiamo dare delle risposte strutturate e solidali, chiarendo e armonizzando le regole per far meglio, per mettere fine alle profonde disfunzioni del regolamento di Dublino", ha aggiunto.