Paola Perego torna in tv con Superbrain: "Avevo paura ma è passato tutto"

Paola Perego torna in tv, su Rai1 da venerdì 12 gennaio in prima serata con "Superbrain", a dieci mesi dalla chiusura della trasmissione "Parliamone sabato" dopo le polemiche su un vademecum giudicato sessista sulle donne dell'est. La conduttrice, riabilitata dalla Rai, con cui ha firmato un contratto per due anni, si lancia in una nuova sfida con un talent che mette in evidenza le abilità della mente umana. "Quando mi hanno proposto di fare Superbrain all'inizio è stato un avvicinamento lento. Dicevo: oggi vado in redazione, poi stavo un ora e me ne andavo, perché non riuscivo a riprendere il ritmo, non capivo se avevo voglia ancora di fare questo lavoro oppure no, se mi avevano tolto quella passione, e invece per fortuna no".

All'indomani della registrazione della prima puntata ha confessato: "Mi sono avvicinata in punta di piedi, ero abbastanza spaventata, in maniera non razionale in realtà, però rientrare in uno studio televisivo di nuovo dopo dieci mesi mi spaventava molto. Ma avevo delle persone straordinarie intorno, e ieri avevo non le farfalle ma le rane incazzate nello stomaco, scusate il modo di dire. Però passati cinque minuti è passato tutto, è tornato il solito entusiasmo, e la gioia di poter fare un programma che mi piace molto". Il periodo buio seguito a quell'allontanamento forzato dal piccolo schermo sembra ormai alle spalle: "Sicuramente quello che ho riscoperto è che non ho la necessità di andare in video per forza, questo a me non è mancato. Mi è mancato il lavorare, l' avere un progetto, svegliarmi la mattina e sapere di andarmi a costruire qualcosa. Diciamo che le cose sono ritornate al loro posto. C'è stato un momento di disordine e ora è tornato tutto a posto".