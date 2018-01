Sos coccodrillo, da un anno gira con uno pneumatico al collo

In Indonesia le autorità per la tutela ambientale stanno cercando di salvare un coccodrillo che da oltre un anno gira con uno pneumatico di una motocicletta attorno al collo e che corre il rischio di morire soffocato. Lungo 4 metri, l'animale viene regolarmente avvistato in un fiume a Paly, capitale del Sulawesi, ed ora è partita la gara a chi riesce a localizzarlo prima.

In un recente video si vede il grande rettile che fa fatica a respirare. Le autorità temono infatti che lo pneumatico incastrato al collo lo stia lentamente uccidendo. Secondo gli animalisti, qualcuno avrebbe deliberatamente messo lo pneumatico attorno al suo collo per catturarlo e addomesticarlo. "L'anno scorso abbiamo visto che c'era abbastanza spazio attorno al collo dell'animale per muoversi", ha spiegato un responsabile dell'agenzia per la tutela ambientale. "Ma non aspetteremo che lo pneumatico lo soffochi".

Pare tuttavia che l'agenzia non abbia un equipaggiamento adatto per salvarlo, mentre le ricerche per individuare l'animale sono finora andate a vuoto. L'idea sarebbe quella di far cadere l'animale in una gabbia di ferro quando c'è bassa marea. "Salveremo il coccodrillo - conclude il responsabile - ma devo anche salvaguardare la sicurezza dei miei uomini".