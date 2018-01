Tunisia, terza notte di scontri, 500 arresti

Tunisi (askanews) - Per la terza notte consecutiva ci sono state manifestazioni e scontri in molte città della Tunisia mentre le autorità dichiarato che il numero in totale degli arresti è salito a 500. Mercoledì sono state tratte in arresto 328 persone per furto, saccheggio, incendio doloso e blocco di strade. Altre 237 persone erano state arrestate il giorno prima. Gli attivisti della campagna contro le misure di austerità del governo hanno preannunciato imponenti manifestazioni per la giornata di venerdì. Le immagini sono state girate a Ettadhamaen, vicino a Tunisi.