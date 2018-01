Al Ces Team 8, lo smartwatch che invoglia i bambini a fare sport

Las Vegas (askanews) - Unire gioco, salute e sicurezza con un orologio smart che invogli i bambini a fare sport e a stare all'aria aperta, scongiurando il rischio di sovrappeso e obesità: si chiama Team 8 l'idea di una startup francese presentata al Ces 2018 di Las Vegas. Stephane Daucourt è il fondatore. "I bambini creano un proprio super eroe scegliendo nome, costume e super poteri, e possono giocare immedesimandosi, ma per farlo il personaggio deve ricaricare la sua energia".

"Funziona così: per giocare 20 minuti bisogna praticare 20 minuti di sport, più faccio attività più raccolgo punti e il mio eroe diventa forte, cresce e si evolve come capacità con il bambino".

"L'idea viene dalla mia esperienza personale, ero un bambino ciccione e crescendo sono diventato obeso, ho perso 80 chili nel 2003 e mi sono chiesto cosa i miei genitori avrebbero potuto fare di più per insegnarmi le buone abitudini in tema di salute. Mi sono ricordato che da piccolo mi interessa solo giocare, amavo i super eroi, mi sono detto: perché non sfruttare questo per far nascere in modo naturale la voglia di prendermi cura della mia salute".

La società ha pronto l'hardware e sta sviluppando il software, stima di produrlo per essere pronti a settembre per farne un regalo ideale per Natale 2018, ad un prezzo di 139 euro.

"È un dispositivo adatto ai bambini dai 5 ai 12 anni, da quando si impara a leggere a quando si possiede il primo smartphone, così l'orologio diventa il primo contatto con il mondo dei dispositivi digitali".

Gli orologi sono collegati ad una applicazione per i genitori con cui controllare le attività dei figli, sia per la salute che per la sicurezza, per aiutarli ad avere più autonomia e scegliere le attività che preferiscono.