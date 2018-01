Governo Germania, Merkel: ora una nuova partenza per l'Europa

Berlino, (askanews) - Angela Merkel ha promesso una "nuova partenza" per l'Europa, dopo oltre 24 ore di trattative con i socialdemocratici con il raggiungimento di un accordo di principio per un nuovo governo in Germania.

"Nel lungo tempo passato dalle elezioni, abbiamo visto che il mondo non ci aspetta. E per quanto riguarda l'Europa, siamo convinti che c'è bisogno di una nuova partenza", ha detto la cancelliera in conferenza stampa a Berlino.

Secondo il testo dell'accordo di governo firmato da Cdu/Csu e i Socialdemocratici (Spd), il nuovo esecutivo "rafforzerà" e "riformerà" l'eurozona con la Francia per renderla più resiliente

alle crisi.