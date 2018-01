Grasso contestato e poi applaudito da lavoratori Ideal Standard

Roma, (askanews) - Piccola contestazione per il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, davanti al ministero per lo Sviluppo economico (Mise).

Il presidente del Senato uscente si è recato intorno alle 9.30 davanti al dicastero per portare solidarietà ai lavoratori di Ideal Standard ma non tutti lo hanno accolto benevolmente. Alcuni lo hanno fischiato, altri gli hanno gridato "Vai via".

Ma verso la fine - come si vede in un video postato sulla pagina Facebook di Grasso - alcuni lavoratori lo hanno applaudito, chiedendogli: "Non ci abbandoni presidente".