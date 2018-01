La violenta aggressione a troupe di Striscia e Brumotti a Caivano

Roma, (askanews) - Striscia la Notizia ha diffuso in anteprima il video della violenta aggressione subita l'11 gennaio da Vittorio Brumotti e la sua troupe nel Parco verde di Caivano.

Verso le 15 l'inviato e i suoi collaboratori si trovavano al Parco Verde di Caivano per documentare lo spaccio di droga che da qualche mese ha in parte abbandonato l area di Scampia per trasferirsi in questa cittadina a nord di Napoli.

Per la prima volta una troupe televisiva ha documentato questo nuovo traffico esercitato in maniera molto organizzata e violenta da una banda di camorristi, spiega Striscia.

L'inviato e la sua squadra non hanno nemmeno fatto in tempo a scendere dall'auto blindata, che sono stati circondati da 7-8 persone (tra cui un bambino) incappucciate che hanno cercato di aprire le portiere, minacciandoli di morte. Falliti i tentativi di aprire l'auto, i delinquenti hanno impugnato bastoni e una sedia con cui hanno sfasciato la carrozzeria e cercato di rompere i vetri, che per fortuna hanno resistito. Solo l'intervento dei carabinieri ha interrotto la violenta aggressione, ma gli agenti non sono riusciti a fermare nessuno dei camorristi. Intanto dalle finestre dei palazzi intorno continuavano ad arrivare insulti e minacce di morte nei confronti dell inviato del tg satirico e dei suoi collaboratori.