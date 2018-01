Open Fiber firma l'accordo con Acea, la fibra a Roma in 5 anni

Roma, (askanews) - Accordo tra Open Fiber e Acea per portare la fibra ottica nella Capitale. Le due società dopo il memorandum di agosto rendono operativo il progetto di connettere in banda ultralarga Roma a cominciare già dai primi mesi del 2018. Un'operazione da 375 milioni di euro, di cui 350 in quota Open Fiber, per connettere 1,2 milioni di unità abitative in cinque anni.

A firmare l'accordo sono stati l'ad di Acea, Stefano Donnarumma ed Elisabetta Ripa, neo amministratore delegato di Open Fiber che illustra l'intesa: "L'accordo con Acea - spiega Ripa - è uno dei tasselli importanti del piano di sviluppo di Open Fiber che vede per la città di Roma la realizzazione di 1,2 milioni di collegamenti in fibra per unità immobiliare. E' un progetto che si inserisce nel piano di sviluppo di Open Fiber di coprire le 271 città principali. Sono previsti per Roma 350 milioni di investimento avendo una ricaduta in termini di addetti all'attività che mediamente in questi cinque anni sarà di mille unità con dei picchi anche a 1.500 risorse impegnate sul progetto. Partiamo nella primavera con i primi quartieri, partiremo da Roma Sud, Eur e quindi di fatto ci collegheremo al quartier generale di Open Fiber, poi passeremo al Centro della Capitale per poi espanderci a tutte le aree del perimetro urbano".

Ridotto al minimo l'impatto ambientale grazie appunto all'utilizzo delle infrastrutture di Acea su tutto il territorio capitolino come spiega Donnarumma: "La nostra attività sarà quella di collaborare mettendo a dispisizione non solo l'infrastruttura esistente - chiarisce l'ad - ma anche quella parte di infrastruttura che nel corso dei prossimi 5 anni sarà caratterizzata da importanti interventi di ampliamento che sono previsti nel piano industriale di Acea. Il che significa che si poseranno chilometri e chilometri di reti elettriche e idriche e nella posa di questi chilometri di rete sarà inserita anche la posa delle fibre ottiche. Nel contempo ci sono delle zone di Roma dove l'infrastruttura di rete può essere utilizzata per l'inserimento e la cablatura della fibra ottica e così sarà fatto".