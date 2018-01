Pitti Uomo, in anteprima per Lotto la scarpa Brasil select

Firenze, (askanews) - "In questa edizione di Pitti, Lotto presenta una nuova calzatura, soccer inspired. E' una calzatura autentica, quindi anche la scarpa che presentiamo in questa stagione arriva da un modello del passato, in questo caso una original color wave, di una scarpa del 1992, una scarpa calcetto che si chiamava Brasil select. E anche la nuova calzatura si chiama Brasil select per la Fall-Winter 18. Lo stesso prodotto a livello di colori e di costruzione, ovviamente rivisto in un ottica moderna sia come stile che come lavorazione": lo ha affermato Stefano Taboga, Head of Communication and Digital Sales di Lotto intervistato a Pitti Uomo 2018 a Firenze.

Accanto a questo abbiamo sviluppato assieme a Damir Doma, un designer croato, anche la versione Brasil select più fashion, per un target di distribuzione e negozi un po' più selezionata", ha aggiunto.

"Per quanto riguarda i modelli running, quindi running inspired, quest'anno al Pitti la novità per noi è la Marathon, ancora una scarpa autentica, delle scarpe da running che Lotto realizzava negli anni Ottanta e Novanta per i suoi runner", ha concluso.