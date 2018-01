Pitti Uomo, North Sails: fibre riciclate per rispettare l'oceano

Firenze, (askanews) - Ben Mears, Global Creative Director di North Sails, ha spiegato l'impegno della grande marca americana di vela per la conservazione dell'ecosistema degli oceani, e il privilegio di essere a Pitti Uomo 2018.

"La protezione dell'ambiente e dell'oceano è di importanza fondamentale per North Sails, è sempre in cima ai nostri pensieri e in tutto ciò che facciamo mentre sviluppiamo le collezioni. Senza l'oceano non esisteremmo, quindi dobbiamo assicurarci di ricompensarlo: uno dei modi per farlo è usare quando possibile fibre riciclate, sia per gli esterni che per le imbottiture all'interno, e anche per gli inserti. E questo è solo parte del nostro impegno, che continua, nel nostro Ocean Conservation Project".

"È molto importante essere a Pitti, abbiamo un magnifico patrimonio italiano, ed un privilegio essere di nuovo qui, perché è davvero una grande opportunità per mettere in mostra non soltanto l'aspetto di performance per cui siamo così noti, ma anche i grandi pezzi ispirati alla città e al lifestyle che vi abbiamo integrato per creare questa collezione unica".