Una stella sulla Walk of Fame per la regina R&B Mary J. Blige

Hollywood, (askanews) - "Ci sono stati momenti durante la mia carriera che non volevo uscire di casa, perché stavo così male, ma Dio mi ha dato la forza di uscire fuori e alzare la testa non dando importanza a ciò che gli altri pensavano di me, non dando importanza a cosa era stato detto di me, non dando importanza a chi mi odiava; ho la pelle dura, sono uscita, posso farcela": così la cantautrice, modella e regina del soul e dell'R&B Mary J.Blige, nove volte vincitrice del Grammy Awards, durante la cerimonia per l'assegnazione della sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.