Perù, i sostenitori dell'ex presidente Fujimori in piazza a Lima

Lima (askanews) - Dopo le proteste dei contestatori nei giorni scorsi, centinaia di peruviani sono scesi in piazza a Lima per esprimere il proprio sostegno alla grazia concessa all'ex presidente Alberto Fujimori dall'attuale capo di Stato, Pedro Pablo Kuczynski. Sventolando un'enorme bandiera peruviana e mostrando le fotografie di Fujimori e di Kuczynski, i sostenitori dell'ex presidente hanno sfilato per le strade della

capitale scandendo "amico, il Perù è con te" e "mai più

terrorismo".

L'ex presidente, 79 anni, stava scontando 25 anni di carcere per gli abusi compiuti durante i suoi anni di governo, dal 1990 al 2000. Fujimori aveva conquistato il sostegno di molti peruviani per la sua campagna contro i guerriglieri maoisti di Sendero

Luminoso.