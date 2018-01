Addio a Dolores O'Riordan, la voce dei Cranberries

Roma, (askanews) - Addio a Dolores O'Riordan, voce storica dei Cranberries. La cantante irlandese, 46 anni, è morta a Londra. "I familiari sono devastati" ha annunciato il suo addetto alle pubbliche relazioni Lindsey Holmes in una nota. "La cantante era a Londra per una breve sessione di registrazione".

Di origini spagnole ma naturalizzata irlandese, nata a Limerick e cresciuta a Ballybricken, Dolores era entrata a far parte dei Cranberries nel 1990 in sostituzione del cantante Niall Quinn. Dopo aver lasciato, seppur non ufficialmente, la formazione per intraprendere la carriera da solista nel 2003, era tornata nel gruppo nel 2009. La sua prima uscita solista è del 2004, per la colonna sonora del film di Mel Gibson "La passione di Cristo; per promuovere questa sua prima prova è anche ospite al Festival di Sanremo lo stesso anno. Nel 2006 è stata annoverata tra le dieci donne più ricche d'Irlanda.

Lo scorso anno la cantante aveva avuto dei problemi di salute a seguito dei quali la band aveva annullato l'intero tour europeo. Si era parlato di "problemi alla schiena". Il suo ultimo Tweet, datato 4 gennaio, parlava di un prossimo ritorno in Irlanda.