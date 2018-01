L'inviato di Gustibus conquistato dalla zizzona di Battipaglia

Roma, (askanews) - Dopo l'esperienza di "ambasciatore" del Made in Italy nel mondo, l'anchorman Anthony Peth sta girando l'Italia in lungo e in largo come inviato del programma di La7 Gustibus per raccontare le eccellenze enogastronomiche italiane, che Anthony sa condire con tanta curiosità e simpatia:

"Sono stato in tutta Italia, perché ogni settimana porto agli italiani un servizio che possa essere un po' quella che è la vera tradizione italiana e quindi Italia da gustare, Italia più bella, dal Nord al Sud, abbracciamo in tutto lo Stivale quelle che sono le piccole realtà".

Nelle immagini il servizio dedicato ad Artena, un comune in provincia di Roma, dove vive Ivan, il "re del pane", inventore nel 2010 del primo panificio italiano a chilometro zero.

Cos'hanno in comune tutti questi imprenditori italiani?

"Hanno in comune la passione, la passione di non avere a volte addirittura dei giorni liberi, dei giorni di vacanza. Mi viene in mente il torrone dell'azienda di Iorio, un'azienda che nasce nel 1750, con Gustibus ci ritroviamo a raccontare delle storie che hanno anche 250 anni".

Tra le eccellenze, ce n'è una in particolare che ha conquistato Peth:

"La zizzona di Battipaglia è un prodotto che ha lasciato me e la mia troupe senza fiato. Abbiamo mangiato veramente tanti prodotti, dal Nord al Sud dell'Italia, è divertente per quello".

Le prossime tappe?

"Inizieremo un lungo percorso verso le regioni del Sud, partendo dalla Puglia dove scopriremo tutte le eccellenze che riguardano il comparto di verdure grigliate tanto famose, di questa regione, fino ad arrivare alla Sardegna, a casa mia, in Sardegna. Andremo ad Alghero, proprio la mia città natale, un piccolo paese Uri, una piccola realtà da raccontare molto bella".

"A breve mi vedrete oltre a Gustibus su un nuovo format per la rete Sky, un talent in compagnia di tanti artisti... Nel frattempo seguitemi tutte le domeniche alle 10.40-45 su La7 con Gustibus", ha esordito.